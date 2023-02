Blanco che distrugge fiori di Sanremo diventa uno spot per la municipalizzata

GENOVA – L’immagine di Blanco che distrugge a calci i fiori dell’Ariston diventa fonte di immediata ispirazione per una campagna di reclutamento. Nell’epoca del tutto e social, ci ha pensato Aster, la municipalizzata del Comune di Genova per le manutenzioni, a cogliere l’attimo e sfruttare la viralità del Festival di Sanremo per lanciare una ricerca di nuovi apprendisti. “Cerchiamo nuovi giardinieri. Il bando è aperto a tutti. Blanco escluso“, scrive l’azienda su Instagram. Posizioni aperte anche nei settori Strade e Impianti. E per i dettagli sulle prove di ammissione, assicura la municipalizzata in un altro post a tema Sanremo, “promesso: non vi chiederemo sessioni di plank per provare la vostra resistenza”, come invece ha fatto Al Bano sul palco dell’Ariston.

Da una partecipata all’altra, ma sempre a Genova, ieri era stata Amiu, l’azienda pubblica per il ciclo metropolitano dei rifiuti, a ricordare su Facebook l’importanza di fare la raccolta differenziata con una doppia immagine a tema Sanremo: ancora un frame dell’ira di Blanco corredata dalla scritta “I fiori vanno nell’organico” e un meme della stola indossata da Chiara Ferragni con il messaggio “fai la differenziata”.