Sanremo, i Coma Cose annunciano: “Abbiamo deciso di sposarci”

ROMA – Altro che ‘L’addio‘, i Coma Cose sono più uniti che mai. “Abbiamo deciso di sposarci”, annunciano in sala stampa a poche ore dalla terza puntata del 73esimo Festival di Sanremo dove portano un brano su un rapporto in crisi, la stessa che li ha visti allontanarsi e riavvicinarsi dopo la loro prima partecipazione sanremese con ‘Fiamme negli occhi’. “Stavamo chiacchierando di matrimonio qualche settimana fa- racconta Francesca Mesiano, mostrando l’anello ai giornalisti- a un certo punto gli ho detto: ‘Cosa ne pensi se ci sposassimo davvero?’. Poi lui è arrivato con l’anello. Abbiamo seguito la tradizione classica da quel punto di vista”.

Ancora lontana l’organizzazione: “Quando usciamo da Sanremo decideremo tutto, abbiamo già qualche idea”. Sulla crisi superata, i Coma Cose spiegano: “Ci siamo presi del tempo per noi stessi, è giusto non vivere troppo in simbiosi. L’individualità, la solitudine e la riflessione personale sono cose molto importanti. Bisogna prendersi del tempo per se stessi sempre”. E per chiudere assicurano: “Vi faremo sapere la data“.