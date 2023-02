Tg Cultura, edizione del 9 febbraio 2023

A PALAZZO STROZZI LA MOSTRA ‘REACHING FOR THE STARS’

Dal 4 marzo 2023 Fondazione Palazzo Strozzi presenta ‘Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye’, una mostra che propone una selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei internazionali, tra cui Maurizio Cattelan, Sarah Lucas, Lynette Yiadom-Boakye, Damien Hirst, Lara Favaretto, Cindy Sherman e William Kentridge. L’esposizione fiorentina celebra i trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, coinvolgendo tutti gli spazi di Palazzo Strozzi, dal Piano Nobile alla Strozzina, con una speciale nuova installazione per il cortile rinascimentale.

AGLI UFFIZI UNA GRANDE MOSTRA DEDICATA A ELEONORA DI TOLEDO

Inaugurata agli Uffizi di Firenze la più grande mostra di sempre dedicata alla ‘Gran signora del Cinquecento’: oltre 100 opere, con rilevanti prestiti internazionali, tra dipinti, disegni, arazzi, abiti, gioielli, pietre preziose racconteranno la vita, la personalità e l’esteso impatto culturale di Eleonora di Toledo. La maxi esposizione, organizzata dalle Gallerie degli Uffizi, è visibile dal 7 febbraio al 14 maggio nei sontuosi spazi del Tesoro dei Granduchi al piano terreno della reggia di Palazzo Pitti, si intitola ‘Eleonora di Toledo e l’invenzione della corte dei Medici a Firenze’ ed è suddivisa in sette sezioni.

A MILANO DAL 10 AL 12 MARZO LA VII EDIZIONE DEL BOOK PRIDE

Dal 10 al 12 marzo a Milano va in scena negli spazi del Superstudio Maxi la VII edizione del Book pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana. Promossa da Adei, Associazione degli editori indipendenti, la fiera quest’anno registra la partecipazione di più di 180 marchi editoriali, circa 300 tra scrittori, ospiti e autori, 250 appuntamenti tra presentazioni, eventi e incontri e 3 sezioni – Book Young, Book Comics e Traiettorie Linguistiche. Previsti anche uno spazio dedicato ai mestieri del libro, ‘Book Academy’, e un luogo destinato alla poesia, ‘Poet’s Corner.

A BOLOGNA LE OPERE DI FERRI: LA BELLEZZA TRA SIMBOLI E LUCE

Fino al 12 marzo a Palazzo Pallavicini, a Bologna, sarà possibile ammirare 40 oli su tela e 20 disegni dell’artista tarantino Roberto Ferri. Ispirato ai grandi maestri del passato, da Caravaggio a Michelangelo per arrivare alla scuola fiamminga, l’artista ripropone canoni della bellezza classica attraverso continue allegorie e una miscela originale di sacro e profano, di dannazione e salvezza. Le opere, tra le tante, ‘Achille’, ‘San Giovanni’, ‘Lux Perpetua’, ‘Oblivion’, ‘Mater Matuta’ rappresentano un viaggio concettuale per il visitatore come per l’autore che della sua arte scrive: ‘Vedere non è semplicemente guardare. Vedere dentro e intorno. Dipingere significa amare ancora’.