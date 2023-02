Dirigentiscuola: “Soddisfatti dell’incontro con il ministro Valditara, ma intervenire con urgenza sulle questioni più rilevanti”

ROMA – “Dirigentiscuola attendeva da tempo l’incontro con il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara per la rilevanza e l’urgenza delle questioni che riguardano la categoria e che richiedono un intervento non più prorogabile. A cominciare dalla mancata perequazione della retribuzione dei dirigenti scolastici, che si trascina da più di un ventennio e per la quale è stata lanciata una petizione che, nel mese di dicembre, ha abbondantemente superato le mille sottoscrizioni. In un clima di assoluta cordialità e disponibilità all’ascolto, il ministro Valditara ha fornito i chiarimenti richiesti sulle singole questioni e sugli impegni che intende assumere in merito”. Così in una nota Dirigentiscuola.

PEREQUAZIONE

“Nel riconoscere la legittimità delle richieste, ha assicurato che il Ministero sta già lavorando al reperimento dei fondi necessari”.

MOLESTIE BUROCRATICHE

“Sulla scorta del corposo dossier prodotto da Dirigentiscuola, è già in fase di predisposizione un documento finalizzato alla semplificazione delle procedure burocratiche che gravano quotidianamente sulle istituzioni scolastiche”.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI USR

“In riferimento ai comportamenti insensati di alcuni UPD nei confronti dei dirigenti scolastici, più volte denunciati da Dirigentiscuola, il Ministro si è mostrato disponibile a disporre visite ispettive per far cessare quello che è ormai diventato un dilagante malcostume”.

MANCATA APPLICAZIONE NORMATIVA SEDI NEODIMENSIONATE

“Il Ministro è stato informato della lunga battaglia portata avanti da Dirigentiscuola in riferimento alla mancata applicazione della normativa di cui alle leggi di bilancio 2021 e 2022”.

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

“Il Capo di Gabinetto ha assicurato l’emanazione del bando entro il mese di aprile al massimo. Contestualmente, Dirigentiscuola ha ribadito la necessità di trovare una soluzione per la situazione in cui versano parecchi vincitori del precedente concorso, per i quali urge un adeguamento della normativa contrattuale in tema di mobilità”.

“Siamo pienamente soddisfatti dell’esito dell’incontro, per l’atteggiamento di apertura chiaramente mostrato dal ministro Valditara e dal suo staff. Dirigentiscuola ha rinnovato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di proficua collaborazione. Il dialogo è stato avviato, ma attendiamo comunque un riscontro concreto auspicando una decisa svolta in tempi brevi”, ha dichiarato Attilio Fratta, presidente nazionale di Dirigentiscuola.