Giulia Vassallo

Docente a contratto presso Unicusano per l’a.a. 2022/2023 per il corso di Laurea in Scienze Sociali e la Disciplina di Storia contemporanea del paesaggio e del territorio. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia Antropologia “Sapienza”, Università di Roma. Oggetto dell’incarico: Personalità e azione politica dei padri dell’Europa nella documentazione d’archivio e nella pubblicistica di una small-big power come l’Olanda. Dottore di ricerca in Storia d’Europa, coordina il Comitato di redazione e si occupa dell’editing della rivista on-line «EuroStudium3w», del Dipartimento SARAS della “Sapienza”, Università di Roma. Cultore della materia presso il Dipartimento SARAS.