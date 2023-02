Francesco Cherubini

È professore associato di Diritto dell’Unione europea, ex art. 1, comma 14, legge 230/05, presso la Luiss Guido Carli di Roma. Tra le aree di specializzazione, ricerca e insegnamento figurano European Union Institutions, Environmental Law, Competition Policy Regulation, Banking Law, Human Rights, Migration and Refugees, Public Administration, Public Services and Social Services, Regulation and Regulatory Bodies, Telecommunication, Terrorism. È membro del collegio di dottorato in Diritto internazionale e dell’Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, nonché membro del comitato di redazione della rivista Studi sull’integrazione europea, edita da Cacucci (Bari). Dal 2008 al 2010, è stato docente a contratto di Diritto dell’Unione europea presso l’Accademia Navale di Livorno.