Terremoto a Siena, oggi scuole e università chiuse

BOLOGNA – La terra trema nella zona di Siena: ieri sera c’è stata una forte scossa alle 21.51 (magnitudo 3,5) e poi nella notte ci sono state molte scosse di assestamento, con movimenti tellurici che si sono ripetuti a decine con magnitudo fino a 2,7. L’epicentro è stato localizzato a circa un chilometro dal capoluogo, la scossa più rilevante è stata avvertita anche da alcuni cittadini residenti nel Chianti e nella Val d’Elsa. In via prudenziale le scuole e i due atenei universitari resteranno chiusi oggi in città.

I vigili del fuoco e i tecnici nella notte sono stati chiamati a verificare una ventina di segnalazioni, come riferito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che via social ha aggiunto: “Comprendo la paura dei cittadini che vorranno trascorrere la notte fuori, per questo il sistema di protezione civile è attivo e pronto a offrire assistenza”.