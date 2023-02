Sanremo, la classifica dopo la seconda serata: Mengoni resta primo. Secondi Colapesce Dimartino

BOLOGNA – Marco Mengoni con ‘Due vite‘ resta saldo al primo posto al temine della seconda serata del Festival di Sanremo. Al secondo posto Colapesce e Dimartino, che ieri sera hanno cantato ‘Splash’ si sono piazzati primi nella classifica dei 14 cantanti che si sono esibiti ieri sera (sono stati i più votati dalla sala stampa). A seguire: Madame con ‘Il bene nel male’ e poi Tananai con ‘Tango’. Quinta Elodie con ‘Due’ e sesti i Coma Cose con ‘L’addio’. La classifica al termine della seconda serata contiene alcuni dei nomi dati per favoriti per il podio, come Mengoni o Elodie. Manca invece Ultimo (che è al decimo posto). Va detto che finora gli unici voti registrati sono quelli dei giornalisti presenti a Sanremo. Per la terza serata, quella di giovedì in cui si esibiranno tutti i 28 cantanti, scenderanno in campo anche i giurati e il pubblico da casa.

Ecco la classifica generale provvisoria con tutti e 28 i cantanti:

Marco Mengoni – Due vite Colapesce Dimartino – Splash Madame – Il bene nel male Tananai – Tango Elodie – Due Coma_Cose – L’addio Lazza – Cenere Giorgia – Parole dette male Rosa Chemical – Made in Italy Ultimo – Alba Leo Gassman – Terzo cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Paola & Chiara – Furore Cugini di campagna – Lettera 22 Levante – Vivo Mr. Rain – Supereroi Articolo 31 – Un bel viaggio Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Ariete – Mare di guai Modà – Lasciami gIANMARIA – Mostro Olly – Polvere LDA – Se poi domani Will – Stupido Anna Oxa – Sali Shari – Egoista Sethu – Cause perse

Questa invece la classifica della sola seconda serata:

Colapesce Dimartino – Splash Madame – Il bene nel male Tananai – Tango Lazza – Cenere Giorgia – Parole dette male Rosa Chemical – Made in Italy Paola & Chiara – Furore Levante – Vivo Articolo 31 – Un bel viaggio Modà – Lasciami LDA – Se poi domani Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse