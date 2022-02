Scultura per Margherita Hack davanti alla Statale di Milano, la prima volta per una scienziata

MILANO – Sorgerà di fronte alla Statale di Milano, in Largo Richini, la prima scultura contemporanea collocata su suolo pubblico dedicata a una donna scienziato in Italia, l’astrofisica Margherita Hack. L’opera, realizzata dall’artista bolognese Sissi (al secolo Daniela Olivieri, docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze), è stata presentata oggi durante una conferenza stampa organizzata da Fondazione Deloitte, in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto del Comune di Milano-Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. La scultura, che ha vinto un concorso, verrà donata da Fondazione Deloitte (che si farà carico anche della manutenzione) al Comune di Milano e sarà inaugurata a giugno 2022, in occasione del centenario della nascita di Margherita Hack.

“Collocare il monumento dedicato a Margherita Hack, donna libera, straordinaria, e competente, davanti all’Università Statale, aumenta il già alto valore simbolico di questa operazione”, ha commentato l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi. Il lavoro sulla toponomastica, prosegue, per il suo assessorato “inizia oggi” e procederà con l’obiettivo di “legare al nome di vie e piazze tantissime figure femminili del passato”. Si tratta “di un impegno che ho preso” e dunque “bellissimo” conclude, che sia proprio Milano a intestarsi il primato. La scultura bronzea, dal titolo “Sguardo fisico”, rappresenterà Margherita Hack intenta a osservare le stelle mentre emerge da un vortice raffigurante una galassia. L’astrofisica è raffigurata mentre alza le braccia verso l’alto, simulando un telescopio: un gesto emblematico e un vero e proprio invito alla scoperta e all’immaginazione, che dichiara quella determinazione e tenacia che le permisero di affrontare la sfida con il mondo scientifico, al tempo dominato da figure maschili. Casa degli Artisti, che ha curato il concorso di idee, affiancherà l’artista nella realizzazione dell’opera e seguirà la sua installazione nello spazio pubblico.