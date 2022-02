VIDEO | Assegnati in Calabria i premi del contest Corecom sull’uso critico del web

REGGIO CALABRIA – “Occorre un utilizzo critico degli strumenti digitali che non perda mai di vista il rispetto della persona umana”. Così il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso intervenendo alla II edizione del concorso nazionale ‘Gonfia le rete, vinci sul web’, ideato ed organizzato dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) Calabria e dal Consiglio regionale della Calabria.



L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il rispetto delle regole della comunicazione e dell’obiettività dell’informazione e sviluppare un approccio consapevole all’utilizzo del Web, con particolare riferimento ai fenomeni delle fake news, del cyberbullismo e dell’hate speech. I premi assegnati oggi, nel corso di una cerimonia nell’aula del Consiglio regionale, sono stati assegnati: per la categoria scuole primarie, alla classe IV B dell’Ic via Del Calice di Roma per la canzone dal titolo “Mani nelle mani”. Per la categoria scuole secondarie di primo grado, alle classi I F, I I e I L dell’Ic “Garibaldi – Buccarelli” di Vibo Valentia per il video “Fakebuster: a caccia di Fake News”. Per la categoria scuole secondarie di secondo grado, sarà appannaggio della III A dell’Iis “Quintino Sella – Alto – Lagrange” di Torino per il video “Controvento”. Per la categoria Università-Accademie il premio andrà al gruppo universitario “Consulta Giovanile del Comune di Cropani” per il video “Da 0 a cyberbullo”.