Petrobras announces high prices for gasoline, diesel and cooking gas at refineries

SAO PAULO – The Brazilian state-owned company, Petrobras, announced that starting today, the 9th, the prices of the three main products, gasoline, diesel and cooking gas, will rise in refineries. This happens at a time when truck drivers express some dissatisfaction and threatened to go on strike in early February due to the high price of diesel, among other demands.

According to Petrobras, the price of gasoline at refineries goes from R $ 2.18 to R $ 2.25, an increase of 8.02%, equivalent to 17 cents. In diesel, the increase will be 6.2%, which adds up to 13 cents. Cooking gas increased by 5.1%, which means an increase of 14 cents. The fuel sold at refineries is different from that sold to the final consumer, as explained in the statement. “Gasoline and diesel sold to distributors are different from products at the gas station. They are type” A “fuels […]. Products sold at pumps to the final consumer are formed from type” A “mixed with biofuels “.

According to the state company, this increase does not necessarily have to be transferred to the public in full. According to the note published on the company’s website, this price increase at refineries may or may not increase the final price, as other taxes and compensations are made until the final product reaches the consumer. “As Brazilian law guarantees price freedom in the fuel and oil products market, the revisions made by Petrobras may or may not be reflected in the final price, which includes taxes and transfers from other agents in the commercialization sector: distributors, resellers and producers of biofuels , among others”. This discourse is also being adopted by the federal government in relation to fuel prices.

In Brasile rischio scioperi per l’aumento di gasolio e benzina

SAN PAOLO DEL BRASILE – La società statale Petrobras ha annunciato che da oggi in Brasile i prezzi di benzina, diesel e gas da cucina aumenteranno. Ciò accade mentre cresce il malcontento tra i camionisti che da inizio mese minacciano di scioperare anche a causa dei prezzi troppo alti del gasolio.

Secondo Petrobras, il prezzo della benzina nelle raffinerie passa dai 2,18 ai 2,25 real (ossia tra 0,33 e 0,34 euro), con un aumento dell’8,02 per cento, pari a 17 centesimi di real (0,02 euro). Nel diesel, l’aumento sarà del 6,2 per cento, ossia circa 13 centesimi, mentre il gas da cucina è aumentato del 5,1 per cento, che equivale a un aumento di 14 centesimi di real. Il carburante venduto nelle raffinerie è diverso da quello venduto al consumatore finale, come spiegato in una nota della società: “La benzina e il diesel venduti ai distributori sono diversi dai prodotti venduti alle stazioni di servizio. Sono combustibili di tipo ‘A’. I prodotti venduti alle pompe di benzina sono combustibili di tipo ‘A’ mischiati a biocarburanti”.

Petrobras ha chiarito che tali aumenti non devono raggiungere per intero i consumatori. Secondo la nota pubblicata sul sito web della società, questo aumento di prezzo nelle raffinerie potrebbe anche non determinare prezzi finali più cari, dal momento che vengono applicate altre tasse e compensazioni sul prodotto finale prima che raggiunga il consumatore. “Poiché la legge brasiliana garantisce la libertà dei prezzo sul mercato dei combustibili e dei prodotti petroliferi- sottolinea la società- le revisioni effettuate da Petrobras possono o non possono riflettersi sul prezzo finale, che include tasse e trasferimenti attraverso vari operatori del settore, tra cui distributori, rivenditori e produttori di biocarburanti”.

Petrobras anuncia alta nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha nas refinarias

Por João Marcelo

SAO PAULO – A estatal brasileira, Petrobras, anunciou que a partir de hoje, dia 9, os preços dos três principais produtos, gasolina, diesel e gás de cozinha, vão subir nas refinarias. Isso acontece em uma época em que os caminhoneiros manifestam algumas insatisfações e ameaçaram entrar em greve no começo de fevereiro por conta da alta no preço do diesel, entre outras reivindicações.

De acordo com a Petrobras, o preço da gasolina nas refinarias vai de R$2,18 para R$2,25, um aumento de 8,02%, equivalente a 17 centavos. No diesel o aumento será de 6.2%, que soma 13 centavos. O gás de cozinha teve um acréscimo de 5.1%, o que significa um aumento de 14 centavos. O combustível vendido nas refinarias é diferente do que é vendido para o consumidor final, como é explicado no comunicado. “A gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos no posto de combustíveis. São os combustíveis tipo “A”[…]. Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo “A” misturados a biocombustíveis”.

Segundo a estatal, esse aumento não precisa ser necessariamente transferido para o público de forma integral. De acordo com a nota publicada no site da empresa esse aumento do preço nas refinarias pode ou não aumentar o preço final, pois outras tributações e compensações são feitas até o produto final chegar ao consumidor. “Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no preço final, que incorpora tributos e repasses dos demais agentes do setor de comercialização: distribuidores, revendedores e produtores de biocombustíveis, entre outros”. Esse discurso também está sendo adotado pelo governo federal em relação ao preço dos combustíveis.