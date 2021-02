Sagome di Zaki a Sanremo? Amadeus: “Nobile la proposta di Amnesty”

BOLOGNA – “Ringrazio Amadeus per l’apertura alla nostra proposta”. Sono le parole di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia che ieri ha proposto, in uno scambio di battute su Twitter con Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai, di usare le sagome illustrate con il volto di Patrick Zaki come pubblico all’Ariston durante la prossima edizione di Sanremo.

Oggi Amadeus, alla conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del festival di Sanremo, ha parlato di “proposta nobile”, senza sbilanciarsi troppo: “Abbiamo una serie di proposte, nobili come questa. Strada facendo capiremo meglio cosa fare. Per ora lasciateci considerare una platea vuota e poi vediamo, avvicinandoci all’inizio di Sanremo, se quella platea deve rimanere vuota per cinque sere o se può essere utilizzata in un’altra maniera“. Ora l’auspicio di Amnesty è che l’idea “possa essere accolta”.

LEGGI ANCHE: Anpi: Mattarella dia a Zaki la cittadinanza per meriti speciali