Calabria, Pd candida Irto. Graziano: “Tansi si affida al colonizzatore de Magistris”

REGGIO CALABRIA – “Il Pd ha espresso in modo compatto il nome di Nicola Irto come candidatura alla presidenza della Regione Calabria da presentare al tavolo del centrosinistra. È un nome autorevole, espressione di un territorio plurale che ha voglia di candidare la Calabria. È un nome che allarga i confini ma soprattutto dà il senso della calabresità”. Così alla Dire il commissario regionale del Pd calabrese Stefano Graziano che aggiunge: “Si tratta di una candidatura aperta, riformista, plurale, giovane e calabrese per cambiare questa regione rispetto alle esigenze e ai bisogni delle giovani generazioni”.

GRAZIANO (PD): TANSI CANDIDA IL COLONIZZATORE DE MAGISTRIS

“Tansi – dichiara Graziano – è il nuovo ascaro calabrese, si affida al colonizzatore de Magistris, noi siamo per la Calabria ai calabresi”. Il leader di Tesoro Calabria Carlo Tansi ha infatti scelto di candidare l’attuale sindaco di Napoli alla presidenza della Regione Calabria. Sui possibili scenari politici e istituzionali per la guida della giunta regionale e del Consiglio regionale Graziano ha aggiunto: “Il partito unico della torta lo hanno fatto loro, appena si sono incontrati si sono spartiti uno la presidenza della giunta e l’altro la presidenza del Consiglio regionale”.

