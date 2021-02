Ultimo giorno di consultazioni: Leu dice sì, anche Berlusconi all’incontro con Draghi

ROMA – Al via l’ultimo giorno di consultazioni con i partiti per il premier incaricato Mario Draghi. Dopo gli incontri di ieri con i gruppi minori, oggi è il turno dei ‘big’. Il calendario prevede alle ore 11 il gruppo Europeisti-Maie-Cd Senato, alle 11.45 Leu, alle 12 e 30 Iv e Psi, alle 13 e 15 Fdi, alle 15 il Pd, alle 15.45 Fi e Udc, alle 16.30 Lega, alle 17.15 il M5s.

Stando a quanto emerso dai colloqui di ieri, Draghi sta proponendo alle forze politiche un programma che affronti le emergenze del paese. In primo piano l’emergenza sanitaria e il piano vaccinale, oltre alla ripresa economica incentrata sulla sostenibilità ambientale e la scuola, con il premier incaricato che apre al prolungamento dell’anno scolastico fino a giugno per recuperare i gironi persi. Le riforme di giustizia, fisco e pubblica amministrazione le altre questioni sul tavolo.

A Roma, intanto, è arrivato Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia guiderà la delegazione azzurra alle consultazioni con Mario Draghi.

ORE 13.20 – BELLANOVA: SALVINI IN MAGGIORANZA? PENSIAMO AL PROGRAMMA

Come ci si sente a ritrovarsi al governo con la Lega? “Come chi sente di rispondere a un appello importante fatto dal presidente della Repubblica per pensare al meglio per questo Paese. Nel momento in cui i tre cardini principali che propone Draghi sono l’europeismo, l’atlantismo e la sostenibilità ambientale per noi questo è un programma che ci vede assolutamente convini nel sostenerlo. Occorre partire dalle soluzioni da dare e non dalle persone”. Così Teresa Bellanova, parlando a Montecitorio dopo che Iv ha incontrato Mario Draghi.

“I punti del programma illustrati dal presidente incaricato sono da noi molto condivisi”, ha sottolineato. In più “c’è la fiducia da rafforzare su aspetti fondamentali per le persone: far ripartire i cantieri e riattivare i posti di lavoro. Sostenere fortemente il turismo e le attività produttive, non con finanziamenti a pioggia ma con incentivi per uno sviluppo duraturo. Poi c’è il piano vaccinale da rafforzare”. Da Iv arriva “un totale sostegno a questo impianto”.

ORE 12.40 – LEU: AUSPICIO È ATTEGGIAMENTO UNITARIO CON PD E M5S SU DRAGHI

“L’auspicio è che ci sia un atteggiamento univoco delle tre forze” PD, Leu e M5s “sul nascente Governo Draghi”. Lo dice il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro al termine della seconda giornata di Consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.

Federico Fornaro aggiunge: “Con i soggetti che hanno sostenuto lealmente” il Conte bis “speriamo possa proseguire un’esperienza di programma e di alleanza e conseguentemente avere un atteggiamento univoco nei confronti del Governo Draghi”.

ORE 12.30 – LEU: BLOCCO LICENZIAMENTI FINO A FINE PANDEMIA

“Sulla questione del lavoro noi abbiamo ribadito che in un periodo così difficile occorre proteggere i più deboli. Per noi è fondamentale la prosecuzione del blocco dei licenziamenti fino alla fine della pandemia”. Lo dice il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro al termine del secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.

ORE 12.00 – MERLO: 90% PARLAMENTO EUROPEISTA E COSTRUTTORE

“Condividiamo certamente gli obiettivi e i principi fortemente Europeisti che avrà questo governo. Vogliamo veramente che questo Governo raggiunga il risultato. Questo lo diciamo di cuore. Il nostro gruppo è nato con un appello del presidente Mattarella ai costruttori. Poi il presidente Mattarella ha fatto un secondo appello per questo Governo necessario per l’Italia e siamo veramente lieti di vedere che il 90 per cento del parlamento italiano sia diventato europeista e costruttore. Per noi è molto importante questo”. Lo dice Riccardo Antonio Merlo, presidente del gruppo Europeisti- Maie al Senato al termine della seconda consultazione del gruppo con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

ORE 11.40 – CAUSIN: DRAGHI HA PARLATO DI PROLUNGAMENTO FINO GIUGNO

“Durante l’incontro con il presidente Draghi si è parlato del prolungamento del calendario scolastico a scuola. Ho apprezzato molto che si parli della scuola senza tabù e ben venga il prolungamento fino a giugno”. Al termine delle consultazioni alla Camera con il premio incaricato Mario Draghi, Andrea Causin, del gruppo Europeisti Maie del Senato, conferma le indiscrezioni di ieri sul prolungamento delle lezioni per la scuola.