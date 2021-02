Tg Musica, edizione del 9 febbraio 2021

TORNANO I COLDPLAY. THE SUN ANNUNCIA: ALBUM IN ARRIVO

Sembra che i Coldplay siano pronti a tornare con un nuovo album: una collezione di inediti nata durante il primo lockdown della pandemia di Coronavirus. A riportare la notizia è il The Sun che, dopo aver sentito una fonte anonima, parla di un’imminente uscita. Il lavoro avrebbe anche un titolo, seppur provvisorio: ovvero ‘Music of the Spheres’. La band avrebbe registrato il nome per poterlo utilizzare anche nel merchandising in preparazione e per un eventuale tour. Una notizia, quest’ultima, che però stride con la volontà di Chris Martin e compagni di non tornare in concerto senza la possibilità di ridurre al massimo l’impatto ambientale di un tour. I diretti interessati, al momento, non hanno commentato la notizia.

FRANCESCA MICHIELIN PUBBLICA UNA NUOVA VERSIONE DEL SUO ‘FEAT’

Uscirà nella settimana del Festival di Sanremo, il 5 marzo, ‘Feat (Fuori dagli spazi)’, il nuovo disco di Francesca Michielin. La cantautrice, in gara alla kermesse canora con ‘Chiamami per nome’ insieme a Fedez, torna con un repack del suo ultimo lavoro uscito a marzo 2020, che si arricchisce di una copertina realizzata da Corrado Grilli, rapper che tutti conosciamo con il nome di Mecna, e alcuni inediti. ‘Feat (fuori dagli spazi)’, ancor più del suo ‘fratello’, vuole celebrare la collettività e le collaborazioni come ha spiegato la stessa Francesca: “È un augurio a uscire dalla comfort zone, dai muri di casa, a ritrovarci e ad abbracciarci presto”.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA ANNUNCIA IL DISCO ‘MY MAMMA’

Il 5 marzo è anche la data d’uscita del quarto disco de La Rappresentante di Lista. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina pubblicherà ‘My Mamma’. Un album che descrivono come “libero, fluido, accogliente e pieno di spigoli”. La prima settimana di marzo per La Rappresentante di Lista non sarà, però, solo quella della loro nuova uscita discografica. Il gruppo salirà sul palco del Teatro Ariston nella categoria ‘Big’ del Festival di Sanremo. Porteranno in gara ‘Amare’, prima traccia estratta dall’album e prodotta da Dario ‘Dardust’ Faini.

SU AMAZON PRIME VIDEO IL DOCUMENTARIO SUI BASTILLE

Si intitola ‘ReOrchestrated’ il nuovo documentario sui Bastille. Il film, dal 10 febbraio su Amazon Prime Video, racconta la storia della band nata nel 2010 a Londra. Dalle umili origini al debutto con ‘Bad Blood’, l’album che li catapulta alla numero uno della classifica dei più venduti, passando per i grandi concerti in tutto il mondo. Ad accompagnare l’uscita del documentario il brano di apertura della pellicola ‘Warmth’, disponibile esclusivamente su Amazon Music.