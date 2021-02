È morto l’ex presidente del Senato Franco Marini

ROMA – E’ morto a 87 anni Franco Marini, gia’ segretario generale della Cisl, ministro del Lavoro e presidente del Senato. Era ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo essere risultato positivo al virus.

LEGGI ANCHE: Covid, ricoverato a Rieti l’ex presidente del Senato Franco Marini

ZINGARETTI: “SIAMO TUTTI PIU’ SOLI”

“Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa del futuro e dei diritti dei lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, è stato, davvero per tutti, un esempio e un punto di riferimento per il suo pensiero e per la sua voce libera e autorevole. Tra i fondatori del Partito Democratico, ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un Italia più giusta. Siamo tutti più soli”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti su facebook.

FRANCESCHINI: “PERDO UN MAESTRO, UN PADRE, UN AMICO”

“Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico”. Così Dario Franceschini.

LETTA: “UN GRANDE PROTAGONISTA, UN GRANDE AMICO”

“Profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Franco Marini. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista. Un grande amico”. Lo scrive sui social Enrico Letta.

SPERANZA: “COMBATTENTE E APPASSIONATO, MI MANCHERA'”

‘Mi manchera’ Franco Marini, combattente e appassionato. Sempre a difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori’. Cosi’ su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.

RENZI: “CIAO FRANCO”

“Ciao Franco”. Cosi’ Matteo Renzi su Twitter per la scomparsa dell’ex presidente del Senato, Franco Marini.