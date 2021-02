Vaccino, Bassetti categorico: “I sanitari che non lo fanno via dal lavoro”

GENOVA – “Può un operatore sanitario non vaccinato lavorare a contatto con i pazienti durante una pandemia? Io credo di no. Trovo che sia grave e inaccettabile, anche alla luce di ciò che ha rappresentato la pandemia per il nostro paese”. Lo scrive su Facebook il responsabile della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, commentando quanto accaduto all’ospedale di Rovigo, dove quattro sanitari che avevano deciso di non vaccinarsi sono stati contagiati dal covid.

“Chi è operatore sanitario e non si vaccina consapevolmente- prosegue il presidente della Società italiana di terapia antinfettiva- dovrebbe essere allontanato dal luogo di lavoro. Per la sua sicurezza e per quella del paziente che assiste. Anche su questo occorre un segnale forte da parte del nuovo governo”.