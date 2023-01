Sergio Castellitto è Carlo Alberto dalla Chiesa: stasera in onda la prima puntata di ‘Il Nostro Generale’

ROMA – Primo appuntamento oggi, 9 gennaio, su Rai 1 (ore 21.25) con “Il Nostro Generale”. La serie, in quattro puntate, racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa per contrastare l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato, in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

Da una parte il Generale – interpretato da Sergio Castellitto – e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che avevano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. Le vicende del Paese – raccontate anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali – si intrecciano a quelle personali dei protagonisti.

La serie si avvale della consulenza storica del giornalista Giovanni Bianconi e del coinvolgimento, in fase di produzione, dei familiari del Generale dalla Chiesa, di alcuni dei membri del Nucleo speciale antiterrorismo, di alcuni magistrati che hanno partecipato alle indagini e poi istituito i processi. Questo ha permesso di portare sullo schermo non solo la ricostruzione accurata di una vicenda storica ancora poco conosciuta, ma anche il racconto più intimo e personale della vita dei protagonisti.

Le altre tre puntate de ‘Il Nostro Generale’ andranno in onda il 10, il 16 e 17 gennaio.

CROSETTO: A QUESTO EROE, IL NOSTRO GRAZIE

“‘Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato’ ricordava il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa nella lotta a terrorismo e mafia. Uomo delle Istituzioni, simbolo ancora vivo del Paese, anche nel suo esempio avviene il nostro impegno quotidiano al servizio della Nazione. A questo eroe, il nostro grazie”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della presentazione della fiction sul Generale dalla Chiesa avvenuta, questa mattina, presso la scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La fiction sul Generale Carlo Alberto dalla Chiesa- ha aggiunto il Ministro Crosetto- ci restituisce la verità non solo sulla sua lotta contro la mafia, ma sul fatto che lui ed il suo gruppo di Carabinieri formavano una squadra incredibile che sconfisse le Brigate Rosse che non erano scapestrati intellettuali ma pericolosi terroristi”.

Alle congratulazioni per la fiction, il ministro ha aggiunto anche quelle per i due Carabinieri (marito e moglie) che, liberi dal servizio, hanno fermato il responsabile dell’aggressione a una turista israeliana, avvenuta nei giorni scorsi alla Stazione Termini di Roma. Incontrando il Vice Brigadiere Filippo Consoli e l’Appuntato Nicoletta Piccoli, il Ministro ha sottolineato come, ancora una volta, professionalità, dedizione e coraggio delle donne e degli uomini dell’Arma sono centrali per la sicurezza dei cittadini.

“Il vostro gesto è il segno tangibile di uno Stato presente e sempre al fianco degli italiani e raccoglie la preziosa eredità del Generale dalla Chiesa”, ha concluso il ministro.

