Calcio, Gareth Bale si ritira: “Realizzato il mio sogno”

ROMA – Gareth Bale appende gli scarpini al chiodo. L’attaccante gallese, che ha vestito le maglie del Southampton, Tottenham e Real Madrid, chiude la propria carriera agonistica all’età di 33 anni e dopo una breve parentesi con il Los Angeles FC. In totale, nei club, Bale ha collezionato 554 presenze, realizzando 185 reti, mentre in Nazionale ha trascinato il Galles 111 volte con 41 gol, l’ultimo messo a segno contro gli Stati Uniti al Mondiale in Qatar, il 21 novembre scorso.

LE DICHIARAZIONI SUI SOCIAL

L’annuncio lo ha affidato ai social scrivendo: “Dopo attente e ponderate considerazioni, annuncio il mio ritiro immediato dal calcio di club e internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei migliori momenti della mia vita. Dal mio primissimo tocco al Southampton all’ultimo con LAFC ha plasmato una carriera di cui sono immensamente orgoglioso e grato. Giocare ed essere capitano con la mia nazionale 111 volte è stato davvero un sogno diventato realtà. Mostrare la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto la loro parte in questo viaggio, sembra impossibile. Mi sento in debito con molte persone per avermi aiutato a cambiare la mia vita e plasmare la mia carriera in un modo che non avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a 9 anni. Ai miei club precedenti, Southampton, Tottenham, Real Madrid e infine LAFC. Tutti i miei precedenti manager e allenatori, il personale dietro le quinte, i compagni di squadra, tutti i fan devoti, i miei agenti, i miei fantastici amici e la mia famiglia, l’impatto che hanno avuto è incommensurabile”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it