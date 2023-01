Sangiuliano: “Musei aperti anche a Pasqua e Ferragosto. Non posso accettare che i turisti trovino chiuso”

ROMA – “Aprire i musei e i siti archeologici il 26 dicembre, il primo e il 2 gennaio è stata una mia piccola battaglia e mi impegnerò ad aprire anche a Pasqua e a Ferragosto“. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato nella trasmissione ‘Quante storie’ di Rai 3. “Il museo è un servizio pubblico, ci attrezzeremo perché venga riconosciuta una indennità ai lavoratori in questi giorni di festa – sottolinea il titolare del Mic -, ma non posso accettare che un turista che viene trovi i musei chiusi”.

SANGIULIANO: AL QUIRINALE GRANDE MOSTRA BRONZI SAN CASCIANO

A proposito del ritrovamento dei bronzi nella località toscana di San Casciano, Sangiuliano annuncia: “Faremo una grande mostra al Quirinale dei bronzi di San Casciano, spero di poter partire i primi di maggio. Il ministero sta acquisendo un edificio a San Casciano dove verrà realizzato un museo per questi bronzi. Ma intanto li farei viaggiare – prosegue il ministro della Cultura – dopo il Quirinale potrebbero andare in mostra nella mia Napoli, al museo Archeologico, poi a Milano e a Venezia e infine allocarli nel luogo definitivo”.

LEGGI ANCHE: Sgarbi snobba i bronzi di San Casciano: “Non c’è paragone con quelli di Riace”

SANGIULIANO: SÌ AL BIGLIETTO D’INGRESSO PER IL PANTHEON

“Per il Pantheon voglio riprendere un vecchio accordo fatto dai miei predecessori – dice ancora Sangiuliano a ‘Quante storie’ – Ho già parlato con il sindaco Gualtieri e mi sembra che ci sia sintonia per far pagare un piccolo biglietto, dell’entità economica di 2 euro, a coloro che vanno al Pantheon, legando le risorse alla cura e alla riqualificazione del bene e di tutto l’ambito circostante, cioè la piazza”.

SANGIULIANO: DA PUTIN INVOLUZIONE DA TIRANNO

Infine, Sangiuliano parla anche della guerra in Ucraina: “Ritengo che ci sia stata una involuzione in peggio di Putin”, al quale “sta succedendo quello che è successo a tanti tiranni: non riconoscere più la realtà“. E ricorda che “con il ministro della Cultura ucraino abbiamo avuto una splendida intesa, ho dato la nostra disponibilità ad assumere la tutela di qualche bene ucraino. Mi hanno chiesto l’invio di generatori e vediamo di dare un piccolo segnale in tal senso”, conclude il ministro della Cultura.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it