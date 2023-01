Incendio a Milano nell’ex residence Jolly, decine di persone evacuate

ROMA – Paura questa mattina a Milano, in via dei Cavezzali, dove un incendio si è sprigionato nell’ex residence Jolly. Si tratta di una palazzina abbandonata e occupata da senzatetto, più volte al centro di episodi di criminalità. Le fiamme sono partite dal quarto piano per arrivare fino all’ottavo. A quanto si apprende l’incendio sarebbe partito da un cumulo di rifiuti presenti all’interno dello stabile, da anni in evidente stato di degrado. I vigili del fuoco sono stati allarmati alle 5 del mattino e sono subito intervenuti per spegnere le fiamme, ma i soccorritori del 118 non ha dovuto medicare o trasportare nessuno. Almeno 40 persone sono state evacuate.

FIAMME IN UN EX RESIDENCE A SUD EST DI MILANO



Incendio spento al 4º piano, evitata propagazione agli altri locali: dall’alba #vigilidelfuoco al lavoro, ispezioni in corso per escludere la presenza di persone nell’edificio, occupato da persone senza fissa dimora [#9gennaio 9:15] pic.twitter.com/WmokqPl7nY — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 9, 2023

