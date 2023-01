Dana minaccia di uscire dal Gf Vip, Nicole rischia grosso: le anticipazioni della puntata di lunedì 9 gennaio

ROMA – Lunedì 9 gennaio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. L’inizio del 2023 è stato particolarmente scoppiettante nella casa più spiata d’Italia: prima la tensione tra le coppie Micol-Edoardo (Tavassi) e Antonella-Edoardo (Donnamaria), con gli ‘Incorvassi’ che sembrano essersi rappacificati mentre i ‘Donnalisi’, protagonisti di un durissimo faccia a faccia nella puntata di lunedì scorso, continuano con gli alti e bassi; poi il litigio tra Dana Saber e Giaele De Donà, e successivamente tra la stessa Dana e Wilma Goich, a causa dello ‘spogliarello’ della modella italo-marocchina nel letto di Daniele.

Insomma, c’è tanta carne al fuoco per Alfonso Signorini e le sue opinioniste, con il ritorno in studio di Sonia Bruganelli accanto a Orietta Berti e la confermatissima Giulia Salemi a riportare in tempo reale le opinioni del pubblico social.

I CONCORRENTI AL TELEVOTO

Sono tre i concorrenti che si sfidano al televoto: Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei. Ma nella puntata di stasera non ci sarà nessuna eliminazione: chi riceverà più preferenze al televoto sarà immune dalle prossime nomination. La favorita del pubblico, sondando gli umori del web, sembra essere l’influencer venezuelana.

DANA PROVA AD APRIRE LA PORTA ROSSA

È però da monitorare la situazione di Dana. Come detto, negli ultimi giorni la modella ha avuto diversi screzi con gli altri vipponi e, come se non bastasse l’accampamento in piscina per dormire da sola, sabato in preda al nervosismo Saber ha tentato di aprire la porta e abbandonare la casa. A fermarla è stata Antonella, che poi ha confidato ai coinquilini: “Aveva la valigia con sé e stava uscendo, non è che sclera apposta, in questo momento non sta bene“.

NICOLE RISCHIA PROVVEDIMENTI

Non è poi da escludere un serio provvedimento nei confronti di Nicole Murgia, che il 5 gennaio si è resa protagonista di un gesto di pessimo gusto. Mentre stava cucinando con Luca Onestini, dietro di lei è passata Nikita Pelizon e Nicole si è gettata del sale sulle spalle. Un gesto certamente volontario e notoriamente scaramantico, che riaccende le polemiche per le accuse già rivolte a Pelizon di avere il malocchio e di portare iella. Per un gesto simile nel corso di questa edizione del Gf Vip è già stata squalificata Eleonoire Ferruzzi.

Nicole butta il sale a terra mentre passa Nikita, senza parole!! Fernanda Lessa venne ripresa pensantemente per la stessa cosa😤 #gfvip #iostoconnikita #nikiters pic.twitter.com/UEMd7TsWlO — Giuseppe 🤍✨🖤 (@Giuse_002500) January 5, 2023

