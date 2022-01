Bernaudo (Liberisti Italiani): “Nordio sarebbe un grande presidente della Repubblica”

ROMA – “Al Quirinale serve mettere sul tavolo una soluzione politica di altissimo livello. Serve una candidatura che sia allo stesso tempo autorevole, forte e gentile. Un liberale per lo stato di diritto, un uomo di Giustizia irreprensibile per dare una risposta alla deriva del CSM. Serve una figura forte che dia speranza agli Italiani. Per il Quirinale noi chiediamo con forza al Parlamento di eleggere Carlo Nordio, sarebbe un grande presidente della Repubblica”. Così Andrea Bernaudo, a nome di Liberisti Italiani ha scritto sulla fanpage del Movimento politico e ha proposto la candidatura dell’ex Magistrato ed editorialista Carlo Nordio a Capo dello Stato.