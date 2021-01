In aumento i nuovi casi da Covid 19: i positivi sono 19.978, 483 i decessi

ROMA – In aumento i nuovi contagi da Covid 19. Il Bollettino quotidiano del ministero della Salute riferisce che i nuovi positivi nelle 24 ore sono stati 19.978, oltre due mila in piu’ rispetto a ieri, quando erano 17.533.

Aumentano anche i tamponi: quelli effettuati oggi sono 172.119, mentre ieri erano stati effettuati 140.267, oltre 30mila in meno. Il tasso di positivi sui tamponi passa dal 12,5% di ieri all’11,6% di oggi.

IN CALO I DECESSI, DA 620 A 483

Sono 483 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. I decessi sono dunque in calo rispetto a ieri quando erano stati 620. Giovedi’ erano stati 414.

TERAPIE INTENSIVE AUMENTANO DI 6, LEGGERO CALO DEI RICOVERI ORDINARI

Sono sostanzialmente stabili i ricoveri per Covid. Le terapie intensive aumentano di 6 unita’, mentre ieri erano stabili. In totale sono 2.593 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Italia. 183 sono i nuovi ingressi del giorno. In calo i ricoveri ordinari che sono 53 in meno, mentre ieri erano aumentati di 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono in totale 23.260.