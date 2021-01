Torna ‘C’è posta per te’: ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero

ROMA – Torna l’attesissimo appuntamento con Maria De Filippi e le emozionanti storie di “C’è Posta per Te”. Il people show festeggia 21 anni di programmazione e debutta con la 24° edizione. Nella prima puntata a essere coinvolti in due bellissime sorprese gli amatissimi attori Sabrina Ferilli accompagnata da sua mamma Ida e il Doc più famoso d’Italia Luca Argentero.

“C’è Posta per Te” compie 21 anni

L’idea del programma nasce nel 1999 a Roma, prima di un appuntamento tra la conduttrice e l’allora Ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer. Prima dell’incontro, sulle scale del Ministero, due ragazzi si avvicinano a Maria e le chiedono di recapitare un messaggio al Ministro Berlinguer. Il 12 gennaio del 2000 va in onda la prima puntata di “C’è Posta Per Te”, programma che ha raccontato in 23 edizioni centinaia di storie spesso sentimentali come amori perduti, lunghe lontananze da un familiare, dissapori di coppia, primi amori mai dimenticati.

A “C’è Posta per Te” Maria De Filippi riesce infatti a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori raccontando ogni vicenda come se appartenesse anche a lei e a chi l’ascolta. E’ Maria che conosce e incontra le persone che scrivono (non incontra mai prima i destinatari della posta … ma solo direttamente in studio) e capisce le motivazioni che li hanno portati a scrivere, a chiedere il suo aiuto. In studio, dove mittente e destinatario sono separati da una grande e simbolica busta, Maria dà forma alle parole non dette, dà voce a chi da tempo le ha perse o a chi non riesce più a esprimere i propri sentimenti perché troppo ferito o molto emozionato.

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero. Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset e’ scritto con Lucia Chiorrini.