Marcucci: “Rischio per Conte se saliamo al Quirinale senza un accordo politico”

ROMA – Se si aprisse la crisi, Renzi rinuncerebbe al colpo dello scorpione, cioe’ la sostituzione di Conte con un altro premier? “Se si va all’ipotesi del Conte ter con un accordo politico, credo che ci sia un accordo e non penso che ci possano essere dubbi sulla lealta’ delle forze politiche”, risponde Andrea Marcucci a Rainews24.

“Se invece saliamo al Quirinale senza un’ipotesi preordinata, allora ci sono rischi“, aggiunge.

CONTE SI PUO’ SALVARE, MA ESECUTIVO DEVE CAMBIARE

“Il Pd e’ unito sulle posizioni del segretario”, dice il capogruppo del Pd al Senato. “Noi riteniamo che ancora oggi si possa salvare questa esperienza di governo. Penso che il paese non si possa permettere le elezioni, ma serve un governo diverso rispetto a quello delle ultime settimane. Che poi sia il Conte due rivisitato o il Conte ter per me e’ assolutamente irrilevante”, aggiunge Marcucci.

Quindi per il Pd vale l’alternativa “o Conte o voto?”. “Chi e’ cauto in politica non fa previsioni“.