Speranza: “Superate le 500.000 vaccinazioni in Italia, ma siamo solo all’inizio”

ROMA – Sulle vaccinazioni anti-Covid “siamo partiti con un ritmo molto interessante e determinato, ieri sera abbiamo superato le 500.000 vaccinazioni in Italia, credo sia un segnale importante”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al webinar della Federazione italiana medici pediatri ‘A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari‘, avvertendo che “siamo ancora all’inizio del percorso e le dosi di cui disponiamo sono ancora evidentemente limitate”.

NEL RECOVERY FUND RISORSE PER LA SANITÀ PIÙ CHE RADDOPPIATE, DIREZIONE GIUSTA

“Nelle ultime ore siamo riusciti a piu’ che raddoppiare la quantita’ di risorse del Recovery fund destinate alla sanita’. Si va nella direzione giusta”, dice il ministro.

“Ci sono risorse che fino a qualche mese fa non c’erano“, aggiunge, osservando che ora si può “chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprire una nuova stagione di investimenti. In questo percorso sono convinto che il territorio sia la chiave su cui investire il più possibile”, chiude il ministro.