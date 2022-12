Fariba Tehrani (mamma Salemi) non entrerà nella Casa del Gf Vip, ecco perchè

ROMA – Fariba Teherani, mamma di Giulia Salemi, sarebbe dovuta entrare ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip lunedì 12 dicembre ma invece questo non succederà. La donna, infatti, che stava trascorrendo questi giorni in un albergo per il necessario periodo di quarantena prima di entrare nella Casa del Gf, ha scoperto di avere un problema di salute e quindi ha abbandonato il progetto di entrare nel reality ed è tornata a casa dalla sua famiglia.

La notizia dell’ingresso al Gf Vip della mamma dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi come concorrente era stata data nei giorni scorsi dalla pagina Instagram di Alessandro Rosica, esperto di gossip e indiscrezioni televisive. Ieri sera, però, Fariba Teherani ha postato su Instagram una foto che ritrae sul divano con la figlia, il compagno di quest’ultima Pierpaolo Pretelli e il cane. Foto ripresa oggi da Giulia Salemi nelle storie. Dietro la rinuncia ci sarebbe un problema di salute abbastanza grave scoperto durante i giorni di quarantena che l’ha convinta ab abbandonare l’idea di intraprendere l’avventura al Grande Fratello. Su qualche sito si parla di un ago aspirato (una tipologia di accertamento medico) effettuato nelle ultime settimane.

