Rilasciata Brittney Griner in uno scambio di prigionieri: alla Russia il trafficante di armi Bout

ROMA – Svolta nel caso di Brittney Griner: la cestista americana detenuta da mesi in Russia è stata liberata in uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. La donna era stata arrestata nel febbraio scorso con l’accusa di traffico di droga.

“Ho parlato con Brittney Griner poco fa. È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, atteso a breve in u na conferenza stampa.

Lo scambio di prigionieri Griner-Bout è avvenuto all’aeroporto di Abu Dhabi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo, citato dall’agenzia russa Tass.

LA MOGLIE DI GRINER: “GIORNATA BELLISSIMA, GRAZIE A BIDEN”

“È una giornata bellissima, per me e per la mia famiglia. Grazie al presidente Biden e alla sua amministrazione”. Così la moglie di Brittney Griner, Cherelle, in conferenza stampa con il presidente degli Stati Uniti dopo la liberazione della giocatrice di basket detenuta in Russia e scambiata con Victor Bout, in carcere negli Stati Uniti.

“È stato uno dei momenti più bui della mia vita, e so che il lavoro fatto non è stato facile”, ha detto dopo un lungo sospiro e prima di ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per il rilascio della compagna. Cherelle ha poi assicurato che continuerà a battersi insieme a Brittney per la liberazione di Paul Whelan, l’ex marine detenuto in Russia e per il quale Biden ha assicurato il massimo impegno, così come per gli altri statunitensi detenuti ingiustamente, come “priorità mia personale e della mia amministrazione. Non ci arrenderemo mai, lo garantisco, fino a quando non lo riporteremo a casa”, ha detto il presidente.

