Fronte trasversale contro i no-vax: Zingaretti, Bersani, Renzi e Tajani pronti a vaccinarsi in diretta

ROMA – I politici di qualsiasi schieramento si vaccinino in diretta tv “per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista”. L’invito lanciato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, viene raccolto da Nicola Zingaretti che si dice “pronto. Mi metto in fila. Quando sara’ il mio turno faro’ il vaccino“. Anche Matteo Renzi ci sta. E cosi’ Antonio Tajani di Forza Italia: “Sono pronto a vaccinarmi contro il Covid19. Anche in pubblico. Avendo viaggiato molto, da giornalista e da rappresentante delle istituzioni, mi sono vaccinato conto tutte le malattie. Vaccinato anche da militare”. Aderisce anche Pierluigi Bersani che a Cerasa risponde: “Disponibile in diretta e in differita. Se necessario anche in replica. Ci sono”.