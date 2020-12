Tg Musica, edizione dell’8 dicembre 2020

I BOOMDABASH PUBBLICANO IL LORO PRIMO BEST OF

Sono stabili alla posizione numero uno della classifica dei video più visti quest’anno su YouTube con ‘Karaoke’ ma la musica dei Boomdabash non si esaurisce con un semplice tormentone. Esce l’11 dicembre ‘Don’t worry – Best of (2005-2020)’, il disco che raccoglie i primi 15 anni di carriera del gruppo formato da Payà, Biggie Bash, Blazon e Mr. Ketra. Un vero e proprio “viaggio musicale” che contiene 22 dei brani più celebri della band. Tra i pezzi fondamentali della tracklist ‘Un attimo’, ‘Non ti dico no’ con Loredana Bertè, ‘A tre passi da te’ e ‘Mambo salentino’ con Alessandra Amoroso. Tre, invece, gli inediti ‘Don’t worry’, che dà il titolo alla raccolta; ‘Marco e Sara’ e ‘Nun tenimme paura’, scritta e cantata con Franco Ricciardi.

ELODIE TORNA CON LA VERSIONE NATALIZIA DEL SUO ULTIMO DISCO

Elodie torna l’11 dicembre con la versione natalizia del suo ultimo disco e pubblica ‘This is Elodie x Christmas Ep’. Un lavoro che aggiunge quattro delle tracce di maggior successo della tracklist originaria ma rivisitate in chiave più intima. Si tratta di ‘Guaranà’, ‘Andromeda’, ‘Margarita’ e ‘Pensare male’. Hit che hanno permesso alla cantante romana di essere la donna più ascoltata su Spotify Italia quest’anno con quasi 2 milioni di stream mensili. Con oltre 360 milioni di stream, ‘This is Elodie’ è, inoltre, l’album più venduto sempre nella categoria donne;

GLI EVANESCENCE TORNANO NEL 2021 CON UN ALBUM

Il 26 marzo 2021. È questa la data che segnerà il ritorno sulle scene degli Evanescence. Il gruppo, fermo discograficamente al 2017, darà alla luce il disco ‘The bitter truth’, una raccolta di tracce ispirate alle sonorità più amate di questo XXI secolo. Amy Lee e compagni ne hanno già dato qualche assaggio nei brani pubblicati negli ultimi mesi. Sono già in digitale, infatti, ‘Wasted on you’, ‘The game is over’, ‘Use my voice’ e ‘Yeah right’. L’album è già disponibile in preorder;

I CIGARETTES AFTER SEX LIVE IN ITALIA NEL 2021

Si aggiunge una data estiva per i Cigarettes After Sex. La band, oltre ad esibirsi sui palchi del ‘Sequoie Music Park’ di Bologna l’8 luglio 2021 e del ‘Rock in Roma’ il 9 luglio 2021, suonerà per il pubblico italiano anche al Luce Music Festival di Molfetta sabato 10 luglio 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi, quelli per la data pugliese sono disponibili online; lo sono nelle rivendite autorizzate da oggi 8 dicembre.