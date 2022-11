Ferrara non teme sprechi: 100 chilometri di luminarie per Natale

BOLOGNA – Più di 100 chilometri di luci natalizie a Ferrara. Lo annuncia il sindaco Alan Fabbri fornendo le prime anticipazione sulle feste di fine anno nel capoluogo estense.

IL SINDACO: NIENTE POLEMICHE, SONO A BASSO CONSUMO

“Avremo oltre 100 chilometri di luminarie led a basso consumo energetico. Lo dico subito- aggiunge Fabbri- per cercare di limitare qualche possibile polemica: consumano tutte insieme come quattro appartamenti e i costi sono a carico dell’impresa installatrice“. Inoltre, elenca il primo cittadino, “avremo trenta tipologie di decoro differenti, anche in 3D, e poi giochi di luce, il Winter Park in parco Marco Coletta, che si arricchirà di tante nuove attrazioni per tutte le età, con una specifica zona food”.

IN PIAZZA ARIOSTEA UNA COMETA LUNGA 18 METRI

In piazza Trento e Trieste, poi, “ci sarà una cascata di luci, con una valorizzazione luminosa anche della statua del Savonarola. Anche quest’anno, visto l’alto gradimento della scorsa edizione, illumineremo anche corso Cavour e piazza Municipale con una nuova installazione a terra”. Poi in piazza Ariostea “sarà allestita una stella cometa di 18 metri di lunghezza per sei metri d’altezza“. Non basta. “Torna ovviamente, dopo un anno di stop causa restrizioni pandemiche, l’incendio del Castello per l’ultimo dell’anno”.

L’ACCENSIONE? SABATO 3 DICEMBRE

Le luminarie saranno accese sabato 3 dicembre, mentre l’8 sarà il giorno del Concerto in piazza della Cattedrale e dell’illuminazione degli alberi nelle varie piazze cittadine. “Aperture straordinarie sono inoltre previste, con qualche variazione di orari, per i musei durante il periodo delle feste di Natale e Capodanno”, informa ancora il sindaco.

