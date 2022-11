I Me Contro Te tornano al cinema con il quarto film

ROMA – Dopo l’enorme successo dei tre film e della serie (disponibile su Prime Video), i Me Contro Te tornano al cinema il 19 gennaio 2023 con ‘Me Contro Te Il film – Missione Giungla’ (distribuito da Warner Bros. Pictures). Diretta da Gianluca Leuzzi, ormai storico regista di Luì e Sofì, la nuova avventura vedrà i protagonisti in missione nella giungla. Con loro amici e rivali di sempre ma anche nuovi simpaticissimi personaggi e un nemico inaspettato. Con l’annuncio della data sono stati diffusi anche il poster e il teaser trailer.

DI COSA PARLA IL FILM

Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che insieme all’aiutante di Pongo e accompagnati dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Ma devono stare attenti, perché tra loro si nasconde un nemico inaspettato.

