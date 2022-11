Esplosione a Tiana, trovati i corpi dei due coniugi dispersi

CAGLIARI – Dopo ore di scavi, anche il corpo di Guglielmo Zedda, marito di Marilena Ibba, la donna morta dopo l’esplosione e il crollo stamane di una casa nelle campagne di Tiana, nel nuorese, è stato ritrovato senza vita dai Vigili del fuoco. Da quanto riporta l’Unione sarda i due coniugi- lei responsabile di una casa di riposo ed ex assessora comunale, lui dipendente dell’Enel- sono stati sorpresi dal crollo della villetta mentre dormivano. A causare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas. Sono invece sopravvissuti al disastro, seppur in gravi condizioni, i due anziani genitori della donna, Eugenia Madeddu, di 83 anni, e il marito Edoardo Ibba, ex carabiniere in pensione di 90 anni. Entrambi sono ricoverati.

