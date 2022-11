L’Hotel Ponte Serra di Lamon brucia ancora

VENEZIA – L’hotel Ponte Serra di Lamon, provincia di Belluno, andato a fuoco nella notte per cause al momento ancora sconosciute, è ancora in fiamme. “Le operazioni di spegnimento andranno avanti tutto il giorno, la temperatura è ancora elevata all’interno e ci vorrà del tempo“, spiega alla ‘Dire’ Loris Maccagnan, Vigile del fuoco e sindaco di Lamon. L’incendio si è sviluppato nella notte, quando nell’hotel riposavano alcuni ospiti, che sono stati evacuati senza alcun problema, “nessuno si è fatto male”. Ma la causa rimane ancora ignota.

INCENDIO SCOPPIATO NELLA NOTTE, GLI OSPITI SONO STATI EVACUATI SENZA NESSUN FERITO

Si tratta di “un albergo importante per la nostra comunità, è qua dal 1861, è un simbolo per noi, è stato restaurato abbastanza di recente e adesso lo vediamo consumarsi”, racconta, anticipando che “domani se tutto va bene dovremmo occuparci della viabilità, pensando almeno a un senso unico alternato sulla Statale 50 che ora è chiusa”.

UNA QUARANTINA DI VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO, LA STATALE 50 RIAPRIRÀ FORSE DOMANI

Al momento, sul posto ci sono “una quarantina di uomini dei Vigili del fuoco permanenti e volontari”, e sicuramente saranno fatte anche analisi sulla qualità dell’aria, ma non ci sono indicazioni per la popolazione rispetto alla necessità di rimanere in casa o tenere le finestre chiuse. “I materiali che bruciano non sono nulla di particolare, siamo in una zona ventosa e l’hotel si trova distante dal centro abitato maggiore… Il fumo è scarso”, conclude Maccagnan.

