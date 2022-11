Gira con un cartello: “Tutto fumo e niente arresto”, arrestato

PALERMO – Girava per l’isola di Pantelleria con un cartello sul quale era scritto “Tutto fumo e niente arresto”, ma i carabinieri lo hanno bloccato e controllato: alla fine, per un 21enne pantesco sono scattati gli arresti domiciliari perché trovato in possesso di 60 grammi di marijuana a bordo e, in seguito, di altra droga nella sua abitazione.

IL FERMO IN AUTO E LA PERQUISIZIONE

Il giovane, sul quale gravavano alcuni precedenti per droga, dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua casa, infatti, i carabinieri hanno trovato: 70 grammi di marijuana e 80 di hashish già suddivisi in dosi, oltre che sei piante di canapa, tremila euro in contanti e alcuni bilancini di precisione. Dopo l’arresto, per il 21enne è scattato l’obbligo di firma.

