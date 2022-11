FOTO | Tragedia a Milano, 14enne muore investito dal tram

MILANO – Tragedia a Milano dove un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato investito da un tram. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8,15 di questa mattina in via Tito Livio, nel quartiere di Porta Romana.

STAVA ATTRAVERSANDO I BINARI CON LA BICI

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo era diretto a scuola ed è stato investito mentre stava attraversando i binari con la propria bici. Il conducente del mezzo lo avrebbe visto, ma non avrebbe fatto in tempo ad arrestare il tram. L’uomo di 45 anni sarebbe poi stato assistito dai soccorritori del 118 perché in forte stato di shock.

IL CORDOGLIO DI ATM

La società dei trasporti pubblici milanesi Atm esprime il proprio cordoglio alla famiglia della vittima. Al momento, fa sapere la stessa Atm, sono in corso i rilievi affidati alla polizia municipale. Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco e del 118.

