Dopo 21 giorni di lavori, il tunnel del Monte Bianco ha riaperto al traffico

COURMAYEUR- Dopo 21 giorni di lavori consecutivi, il tunnel del Monte Bianco è stato riaperto al traffico ieri sera, alle 21.20. Lo comunica il Geie del tunnel, il Gruppo europeo di interesse economico che lo gestisce. I lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera lunghezza della galleria e si sono conclusi ieri mattina, con il completamento degli ultimi metri di segnaletica orizzontale.

GEIE: ‘PIÙ GRANDE CANTIERE DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA DAL 2002’

La giornata di ieri è stata dedicata all’esecuzione dei test funzionali sugli impianti della galleria, dei piazzali e delle aree di regolazione di Aosta e di Passy “per garantire- si legge in una nota- un ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza ed efficienza tecnica ottimali”. Al via il 17 ottobre scorso, il cantiere, di notevoli proporzioni, “ha impegnato per 21 giorni consecutivi 150 risorse“, afferma il Geie, spiegando che si tratta del “maggior cantiere di manutenzione della galleria dal 2002” che ha comportato “un investimento di 20 milioni di euro“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it