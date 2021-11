Berlusconi stoppa Draghi al Quirinale: “Governerà fino al 2023”

ROMA – “Siamo i primi sostenitori del governo Draghi, che proprio noi abbiamo voluto e che sta lavorando bene perché recepisce le nostre idee, ma sappiamo che l’unità nazionale è una soluzione temporanea e che alle elezioni del 2023 si tornerà alla contrapposizione tradizionale fra centrodestra e centrosinistra“. Lo ha detto Silvio Berlusconi, che ha riunito ad Arcore i coordinatori regionali di Forza Italia, il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli.

Poi, ha aggiunto: “Noi speriamo che Draghi, che deve continuare a governare fino a quella data, possa svolgere una funzione importante anche dopo. Su tutto questo credo non ci siano divergenze serie, al di là di qualche incomprensione personale che invito caldamente tutti a superare”.

LEGGI ANCHE: Quirinale, per Rotondi “lo scenario è chiaro: Draghi in prima votazione o Berlusconi alla quarta”

“Dobbiamo dedicare i prossimi mesi a riorganizzare Forza Italia sul territorio” e per fare questo, ha sottolineato Berlusconi, “dobbiamo prima di tutto essere uniti. Del resto, non abbiamo problemi di linea politica di cui discutere davvero. Forza Italia è parte integrante del centrodestra, un centrodestra che anzi non potrebbe esistere senza di noi. Nell’ambito del centrodestra abbiamo però un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati della destra sovranista: un ruolo di centro liberale indispensabile per vincere e soprattutto per governare. Nessuno di noi immagina né di subire l’egemonia dei nostri alleati, che del resto non ce lo hanno mai chiesto, né, al contrario, di costruire alleanze diverse o alternative, fuori dal centrodestra, che non avrebbero alcuna prospettiva e che non sarebbero coerenti né con la nostra storia, né con le esigenze del Paese”.

LEGGI ANCHE: Tajani: “Il mio sogno è Berlusconi presidente della Repubblica”

“Forza Italia, a livello nazionale e regionale, si è dimostrata in grado di svolgere un lavoro importante, che ci ha consentito di resistere, in occasione delle elezioni amministrative, ottenendo in alcune realtà risultati davvero significativi. Confermano che Forza Italia è indispensabile e centrale nel centrodestra e nella politica italiana. In un risultato complessivo che per il centrodestra non è stato positivo, gli unici a vincere sono stati i candidati con un profilo come il nostro”, ha concluso Berlusconi.