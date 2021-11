Comunali, Salvini: “Facciamo primarie di centrodestra se manca la sintesi”

MILANO – “Se ognuno esprime il suo candidato a prescindere dalla squadra, questo non è un gioco di squadra. L’invito al centrodestra è: laddove non c’è una sintesi si chiede ai cittadini e poi chi vince è il candidato“. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, a margine di una riunione del partito in consiglio regionale a Milano, lancia ufficialmente l’idea delle primarie del centrodestra in vista delle amministrative 2022.

“Piuttosto che litigare per mesi su tizio e su caio”, sintetizza il leader del Carroccio, le primarie sono l’unica via perché non si ripeta altrove quello che è successo a Milano o Roma durante le amministrative da poco concluse. A Como, ad esempio, Fratelli d’Italia ha già individuato il suo candidato nel coordinatore locale del partito Stefano Molinari: “Laddove c’è un accordo” come a “Monza, Lodi e Genova” con un “sindaco uscente che ha lavorato bene” il piano è convergere, in caso contrario, come a Como appunto, dato che “c’è più di una proposta, facciamo le primarie, chiediamo ai cittadini”.