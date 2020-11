Covid, Calderoli: “Campania gialla? Napoli abbandonata nell’emergenza”

ROMA – “Il Governo ha perso la bussola e rischia veramente di fare danni enormi alla salute dei cittadini. Il caso Calabria, senza un piano anti Covid a novembre inoltrato, è sotto gli occhi di tutti. E sono sotto gli occhi di tutti le immagini che arrivano da Napoli, definita zona gialla non a rischio dal Governo, dove i tg mostrano la sera scene preoccupanti con pazienti curati con l’ossigeno nella propria auto nei parcheggi esterni degli ospedali. Da Napoli arrivano allarmi continui degli amministratori locali eppure il Governo li ignora“. Lo dichiara il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

“È ancora più grave poi che il professor Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, nelle interviste dica di essere convinto che Napoli andasse chiusa: ma perché lo dice nelle interviste ma non al suo ministro? Se Riccardi lo ha detto e il ministro Speranza non lo ha ascoltato dovrebbe dimettersi per dignità, non essendo ascoltato. Se non lo ha detto al ministro allora si tratta di una gravissima omissione perché Napoli è rimasta aperta. Prima la Calabria, ora Napoli, questo Governo sta scherzando con il fuoco di una pandemia, rischiando una tragedia sanitaria”.

ORLANDO: FARE DI TUTTO PER EVITARE STRAGE ANNUNCIATA

“Occorre fare tutto per evitare che a Palermo e in Sicilia ci sia una strage annunciata”. Lo scrive il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sulla sua pagina Facebook, postando un video che mostra le immagini provenienti dalla Medicina interna dell’ospedale ‘Civico’, trasformato in reparto Covid. “Un video duro ma preciso, che racconta senza giri di parole cosa sta succedendo negli ospedali palermitani – spiega Orlando -. Un monito a non sottovalutare la gravità della situazione”.

Il video postato da Orlando: