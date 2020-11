È ‘Erection day’, su Pornhub s’impenna il traffico

Dopo mezzogiorno, a scrutinio in corso, c’è stato un calo che si è accentuato fino alle sei del pomeriggio (-11 per cento). “Gli americani aspettavano con ansia i risultati” annotano gli esperti di Pornhub. Nuova impennata, però, una volta capito che il nome del vincitore tra Trump e lo sfidante Joe Biden non sarebbe arrivato presto: a notte fonda ripresa di attività, con un +10 per cento alle tre, in controtendenza rispetto a quattro anni prima quando con l’annuncio della vittoria di Trump si era registrato un -23 per cento.

Dalle statistiche emerge anche una dimensione di genere, oltre che di partito e di aree geografiche. Pare che dopo la mezzanotte, nell’incertezza del futuro o forse prendendo atto di una prova di Trump oltre le previsioni, ad attivarsi siano stati soprattutto i maschi (+17 per cento). Donne invece più caute o preoccupate un po’ tutto il giorno, come documenterebbe il -17 per cento delle cinque del pomeriggio, prima che la notte e il voto per posta preparassero il recupero e l’elezione di Biden.