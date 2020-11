Tocci (Istituto affari internazionali): “Con Biden l’Europa ritrova un partner”

ROMA – Con Joe Biden alla Casa Bianca l’Europa può ritrovare gli Stati Uniti come partner: parola di Nathalie Tocci, direttore dell’Istituto affari internazionali (Iai), intervistata dall’agenzia Dire quando ancora la vittoria del presidente democratico non era del tutto certa.

“Una sua vittoria sarebbe una buona notizia per l’Ue” dice l’esperta, che è anche professore onorario all’Università di Tubingen e “special advisor” dell’Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell. “Dall’altra parte dell’Atlantico ritroveremmo un partner, per la sicurezza, il multilateralismo e tutte le grandi sfide globali, dal clima alle migrazioni fino alla ripresa economica post-pandemia”.

Secondo Tocci, d’altra parte, un passaggio di consegne dal repubblicano Donald Trump a Biden non cambierebbe dinamiche di fondo. “Penso al relativo declino degli Stati Uniti nel mondo o al confronto crescente con la Cina” dice il direttore dello Iai: “Si tratta di fenomeni di natura strutturale che non dipendono da una singola persona“. Tendenze, queste, che secondo Tocci confermano la necessità per l’Ue di affrontare le “questioni della propria responsabilità e della propria autonomia”.

