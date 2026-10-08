Gran finale per la mostra su Guccini a Reggio Emilia: aperta 7 giorni su 7 e gratuita

REGGIO EMILIA – Si avvicina l’apertura straordinaria da lunedì 12 a domenica 18 ottobre, allo Spazio Gerra di Reggio Emilia, della mostra “Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo”, nell’ambito di una settimana speciale dedicata al maestro di Pavana. In occasione della chiusura della mostra, prevista per sabato 18 ottobre, l’esposizione sarà eccezionalmente aperta tutti i giorni, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. La settimana conclusiva, segnalano gli organizzatori, sarà inoltre accompagnata da incontri e momenti di condivisione dedicati a Guccini, “alla sua poetica e al suo straordinario lascito artistico e culturale”.

L’appuntamento di lunedì prevede un incontro con Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e opinionista. L’incontro di venerdì 16 ottobre nell’aula magna Unimore, invece, evidenzia il valore letterario e poetico delle canzoni di Guccini. Nella prima parte dell’incontro si parlerà dell’Etica della parola scritta, detta e cantata in Guccini e della sua propensione al dubbio e all’antidogmatismo. Il contributo di Alberto Bertoni, poeta, critico letterario e italianista, si focalizzerà invece sulla produzione in prosa di Guccini, sui quattro romanzi autobiografici e sui tanti racconti dove ritornano i suoi topoi letterari ricorrenti: il mulino di Pavana, le balere, le osterie i concerti, i libri, il bar. A seguire interverranno Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini, autori del libro “Guccini in classe” (Emi 2013).

Conclude la settimana domenica 18 ottobre la proiezione del documentario Tra la via Emilia e Pavana (2013), lunga intervista di Paolo Rumiz a Guccini, con la regia di Alessandro Scillitani. Il film è un viaggio “on the road”, lungo la via Emilia, tra mito americano, matti, lazzaretti, antichi ospedali, blues e viandanti, tra evocazioni e tracce di un mito dimenticato.