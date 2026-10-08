Legge elettorale, Lollobrigida: “Trasparenza, non truffa. E mai più spartizioni”

ROMA – “C’è la possibilità di esprimere un voto di preferenza, cosa che mancava dal 1992 in Italia, quindi determinare anche i parlamentari eletti con l’indicazione, specie per i partiti grandi. È una legge di grande trasparenza, di truffa ne ha veramente poca. Anche se dare del truffatore a De Gasperi mi sembra una parola forte, anche rispetto a una legge che dava un premio di maggioranza e che con quella attuale davvero non c’entra nulla”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo a Dritto e Rovescio su Rete 4.

Questa legge, prosegue Lollobrigida, “non determina chi vincerà, determina quello che accadrà il giorno dopo il voto. Il popolo è messo nella condizione di scegliere la persona da indicare al Presidente della Repubblica come espressione della coalizione, che non vincola il Presidente della Repubblica perché la Costituzione non lo prevede, ma dà agli elettori la possibilità di esprimere un’indicazione rispetto a un programma e a chi vorrebbero incarnasse la figura del Presidente del Consiglio. Questo è un fatto che purtroppo, prima dell’elezione di Giorgia Meloni, più volte è stato smentito. Avevamo forze politiche che si contrastavano in campagna elettorale su tutto e poi nei corridoi di palazzo componevano governi per spartirsi poltrone, per creare un clima di instabilità. Questo non deve accadere”, prosegue il ministro.

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