Il figlio di Massimo Bossetti: “È l’errore giudiziario più grande della giustizia italiana, peggio di Garlasco”

ROMA – “Il caso di mio padre è l’errore giudiziario più grande della giustizia italiana, non c’è una cosa vera, non c’è una cosa che quadra. Una Garlasco 2? Molto peggio”. Lo ha detto Nicolas Bossetti, figlio di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio della giovane Yara Gambirasio, intervistato per la prima volta in tv a Ore 14 Sera su Rai 2, condotto da Salvo Sottile.

“Mio padre fu condannato senza mai possibilità di difendersi, come spetta a ogni cittadino italiano, senza mai poter visionare la prova regina, senza poter riprovare a fare l’analisi del dna – ha detto Nicolas Bossetti -. Ci sono stati errori a non finire. Molto peggio di una Garlasco 2. Non è mai successa in Italia una cosa del genere. Massimo Bossetti non è Ignoto 1, il vero colpevole è ancora là fuori”.

“TUTTI MI GUARDAVANO COME IL FIGLIO DI UN ASSASSINO”

Il giovane ha ripercorso gli anni dell’adolescenza. “Ogni volta che uscivo ero visto male, come il figlio di un assassino, avevano paura – ha sottolineato – ma non sono figlio di un assassino, mio padre non è un assassino. Crescere è stato molto difficile con la mancanza di mio padre”.

“VA ANALIZZATO IL GIUBBOTTO”

“Facendo analizzare le tracce sul giubbotto di Yara sono sicuro che uscirebbe un esito diverso del dna – ha concluso -. La legge è uguale per tutti? Non tutti sono uguali per la legge. A mio padre non furono concessi diritti”.