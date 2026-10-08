Conte: “Primarie il prima possibile. Avevo chiesto a Schlein un passo indietro da leader, lo avrei fatto anch’io”

ROMA – Primarie all’inizio dell’anno prossimo? “Vanno fatte al più presto possibile. Ovviamente per quanto riguarderà la data ci confronteremo, ma è chiaro che non possiamo arrivare e dare questo vantaggio a Giorgia Meloni, che oggi è la donna sola al comando di tutto il centrodestra. Diciamo la verità, ha asfaltato, oscurato, tutti gli alleati, non possiamo dare la possibilità che qui ancora si sta a discutere di primarie e chi sarà il candidato premier”. Lo dice il presidente del M5S Giuseppe Conte a ‘Cinque minuti’ su Rai1.

“PROPOSTO A SCHLEIN PASSO INDIETRO LEADER, HA DETTO NO”

“Recentemente ho dato la mia disponibilità in un incontro che doveva rimanere riservato con Elly Schlein, poi è andato sui giornali non certo per mia responsabilità. Io ho proposto: ‘Facciamo un passo indietro, se sei disponibile a fare un passo indietro lo facciamo entrambi’. Per senso di responsabilità, non perché debbano spaventare le primarie, ma c’è una parte dell’elettorato del campo progressista che ha espresso qualche dubbio, qualche perplessità sulla possibile divisibilità”. Lo dice il presidente del M5S Giuseppe Conte a ‘Cinque minuti’ su Rai1.

Alla domanda se abbia proposto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Giuseppe Conte risponde “no, io non ho fatto nessun nome specifico nel momento in cui non è stata accolta questa mia disponibilità a fare tutti un passo indietro, tutti i leader”.

Sul perché del diniego di Schlein, il presidente M5S ricorda che “è perché legittimamente sappiamo che è scritto nello statuto del Partito Democratico che il segretario aspira e può essere indicato come candidato premier. Elly Schlein legittimamente vuole essere candidata premier“, conclude.