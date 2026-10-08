Garlasco, Sempio: “La mia ossessione per Chiara? A me sembra un racconto tirato per i capelli. Non regge”

ROMA – “Se uno prende il racconto finale, a me sembra un racconto tirato per i capelli. Questa mia ossessione per Chiara data da video, che avete la conferma che non sono stati visti, poi io ci provo con lei al telefono, addirittura minacciandola, e poi lei qualche giorno dopo dopo mi apre in casa.. Oppure io scavalco, aspetto nel cortile che lei faccia uscire i gatti che vengono ritrovati in casa.. mi sembra l’aver fatto quadrare tanti elementi, però il risultato finale per me non regge“. Sono alcune parole dell’intervista di Matteo Macuglia ad Andrea Sempio, che andrà in onda stasera a ‘Porta a Porta’. Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007: per la Procura di Pavia, che gli ha inviato due settimane fa l’avviso di fine indagine, è stato lui a uccidere Chiara (e non l’allora fidanzato della ragazza, Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 e che ora va incontro a una revisione del processo) dopo il rifiuto di un approccio sessuale.

Ma è giusto andare a ricontrollare le vecchie indagini? “Se ci sono dei dubbi- risponde Sempio- se c’è qualcosa che appunto non è stato svolto al 100%, se magari sono stati commessi degli errori, è giusto andare a rifare l’indagine, andare a verificare. Ovviamente se ci sono stai degli errori in passato”. Nelle indagini del 2016, però, quando lui era stato indagato per la seconda volta, Sempio dice però che lui “non vede errori nelle indagini”.

“LA PAURA DI ESSERE VITTIMA DI UN ERRORE C’È”

Poi prosegue: “Il pensiero che possa esserci un errore da qualche parte è possibile, comunque la giustizia è amministrata da uomini. Possono sbagliare, la paura di essere vittima di un errore assolutamente c’è. Ritengo che qualora uno degli elementi che oggi vengono puntati contro di me, non venisse ritenuto spiegabile, quello secondo me sarebbe un errore. È difficile da far capire. Sono passati quasi due anni, per molti questa è stata seguita con tanto interesse, in televisione, colpi di scena. Sono due anni che andiamo avanti, follia“.