La ricerca da Nobel che potrebbe curare Alzheimer e Parkinson: cosa può fare l’optogenetica

RIMINI – Usare la luce per studiare le cellule e comprendere che cosa accade quando si ammalano, sfruttando l’optogenetica, oggetto di ricerca dei vincitori dell’ultimo premio Nobel per la Medicina. È una delle frontiere della ricerca raccontate dal professor Giuseppe Novelli, presidente del comitato scientifico del 29esimo Congresso della Sigu, la Società italiana di genetica umana, in scena fino a domani al Palacongressi di Rimini.

Il genetista parte da una domanda: “Cos’è che attira un’alga unicellulare verso la luce e si muove verso questa e poi attiva tutti i meccanismi di fotosintesi?”. Un interrogativo che, spiega Novelli, ha accompagnato per anni i ricercatori, portandoli a individuare proteine sensibili alla luce, come le rodopsine, e ad approfondirne il funzionamento. È proprio partendo da queste ricerche che si sono basati i tre studiosi che hanno appena vinto il premio Nobel per la Medicina.

“I colleghi tedeschi che hanno vinto il Nobel in questi giorni (Peter Hegemann e Georg Nagel, ndr)- spiega infatti Novelli- hanno isolato, caratterizzato, studiato queste proteine, che sono dei canali ionici: sostanzialmente regolano il flusso di piccole molecole, come ioni, calcio, sodio”. La particolarità è che “hanno la capacità di propagare questa corrente elettrica dallo stimolo luminoso, e questo è straordinario per una cellula vivente”. Lo scienziato americano Karl Delsseroth ha completato l’opera “dimostrando e sviluppando una tecnologia per studiare questo, che ha chiamato appunto optogenetica, che è l’oggetto del Nobel dato a questi tre ricercatori”, ovvero una tecnica che unisce la genetica e l’ottica per controllare con precisione l’attività delle cellule nervose nel cervello usando la luce.

Che cosa ha fatto lo scienziato? “Ha visto che le rodopsine sono conservate in tutti gli organismi viventi. Le ha trovate nei mammiferi, nell’uomo, e ha cominciato a studiarle con questa tecnica nel cervello, per vedere ad esempio, singoli neuroni che si attivano quando sottoposti ad uno stimolo luminoso, come un laser, ad esempio. E questo ha aperto un mondo, per capire in malattie come il Parkinson, l’Alzheimer, o anche la sclerosi laterale amiotrofica, quali sono le cellule che non funzionano per un difetto di questi canali“. Attraverso lo stimolo luminoso, infatti, si riesce ad “accendere o spegnere le cellule che interessano”.

Un altro campo di ricerca riguarda alcune malattie congenite della vista, come ad esempio la retinite pigmentosa. Di fronte a un difetto specifico, “potremmo un domani usare questa tecnologia per attivare queste proteine che sono dormienti, che sono morte, che sono mutate?”. Sono le domande a cui cercano di rispondere, spiega Novelli, alcuni trial clinici per cercare di trovare una possibile terapia attraverso l’optogenetica. Lo sguardo si allarga anche ai difetti dell’udito e alle funzioni sensoriali. “Tutto ciò che è elettrico può essere regolato o attivato da stimoli luminosi. L’optogenetica consente di studiare questo”.