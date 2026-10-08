giovedì 8 Ottobre 2026

Trump: “Colloqui positivi con l’Iran, nessun attacco prima delle elezioni di Midterm”

Dallo stretto di Hormuz solo nella notte scorsa sono transitati 22 milioni di barili di petrolio, esulta Trump, nonostante il blocco "continuerà a essere pienamente in vigore"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 8-10-2026 ore 19:07Ultimo aggiornamento: 8-10-2026 ore 19:15

ROMA – Gli Stati Uniti stanno avendo “colloqui produttivi” con l’Iran e comunque “non attaccheranno” il Paese “in nessun momento” prima delle elezioni di midterm, previste il 3 novembre: lo ha scritto il presidente americano Donald Trump, in un post su Truth.
Nel messaggio si fa riferimento anche alla situazione dell’economia e alle esportazioni di petrolio.
“Voglio chiarire a tutti”, ha sottolineato Trump, “che, mentre l’Iran si trova in condizioni molto difficili, sia dal punto di vista economico sia militare, e mentre il blocco continuerà a essere pienamente in vigore, con il petrolio che transita in quantità record attraverso lo Stretto di Hormuz (22 milioni di barili, solo nella notte scorsa, senza che neppure un barile provenisse dall’Iran o fosse diretto in Iran!), non attaccheremo l’Iran in nessun momento prima delle elezioni di midterm che si terranno negli Stati Uniti il 3 novembre”.

“PETROLIO IN QUANTITÀ RECORD ATTRAVERSO HORMU, 22 MILIONI DI BARILI”

Il petrolio sta transitando “in quantità record” attraverso lo Stretto di Hormuz: lo ha scritto Donald Trump, in un post su X.
Secondo il presidente americano, il blocco del passaggio imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Teheran “continuerà a essere pienamente in vigore”. Sul punto, quantificando le esportazioni dal Golfo Persico, Trump ha scritto: “Ventidue milioni di barili, solo nella notte scorsa, senza che neppure un barile provenisse dall’Iran o fosse diretto in Iran”.

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